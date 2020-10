Auch für die Stadt Frankenthal gilt seit Donnerstag die erhöhte Corona-Gefahrenstufe „Orange“. Innerhalb der letzten sieben Tagen sind hier hochgerechnet auf 100.000 Einwohner 47 Personen positiv auf eine Covid-19-Infektion getestet worden. Das weist eine Übersicht aus, die das Landesuntersuchungsamt am Freitagnachmittag vorgelegt hat. „Orange“ bedeutet, dass weitere Vorkehrungen zum Infektionsschutz angeordnet werden müssen. Einzelheiten dazu konnte die Stadtverwaltung am Freitag auf Anfrage noch nicht nennen. Nach dem jüngsten Stand sind in Frankenthal 46 akute Fälle bekannt – fünf mehr als am Vortag. „Orange“ gilt auch für die Lage im Kreis Bad Dürkheim (Inzidenzwert 46) und im Rhein-Pfalz-Kreis (48,5), die Alarmstufe „Rot“ für Ludwigshafen (79,5).