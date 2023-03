Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den beiden Fußball-A-Klassisten ASV Heßheim und MTSV Beindersheim steht es nach vielen Corona-Fällen in beiden Teams noch in den Sternen, ob sie am Sonntag wieder antreten können. B-Klassist VfR Frankenthal II, bei dem zwei Spieler nach der Spitzenpartie gegen den ASV Mörsch infiziert waren, wird laut Trainer Robert Toth wieder ins Geschehen eingreifen.

Corona bleibt auch im Fußball ein großes Thema. Das zeigt das Beispiel Nationalmannschaft, das zieht sich bis in die unteren Klassen. Neun Spieler waren oder sind beim ASV Heßheim