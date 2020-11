Die Stadtverwaltung reagiert auf Infektionsfälle mit dem Coronavirus, die zuletzt an mehreren Schulen aufgetreten sind und für großen Informationsbedarf bei Eltern und Schülern gleichermaßen gesorgt haben: Für alle Fragen rund um das Thema „Corona an Frankenthaler Schulen“ hat der Fachbereich Schulen nach Angaben der Stadt eine zentrale Hotline eingerichtet, die ab Montag, 16. November unter der Telefonnummer 06233 89-860 erreichbar ist. Anrufer erhalten hier unter anderem Informationen zur Maskenpflicht an Schulen, zu getroffenen Quarantänemaßnahmen oder zum sogenannten Homeschooling, dem Unterricht zu Hause. Außerdem würden Fragen zur Schülerbeförderung, dem Betreuungsangebot oder zur Mittagsverpflegung beantwortet. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr besetzt. Anfragen können außerdem per E-Mail an die Adresse schulen@frankenthal.de gestellt werden. „Ziel ist es, Fragen schnell und fachkundig zu klären“, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung.