Kuriosum in der Corona-Statistik: Die Behörden haben die Gesamtanzahl der seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 per Labortest bestätigten Infektionen mit dem Virus am Dienstagnachmittag für Frankenthal um zwei auf 2145 Fälle reduziert. Vorkommen kann das, wenn beispielsweise der Wohnort des Betroffenen zunächst falsch zugeordnet worden ist. Das Landesuntersuchungsamt gibt die auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt mit 6,2 an – der niedrigste Wert seit Ende September vergangenen Jahres. Den Zahlen des Landes zufolge gibt es damit in Frankenthal derzeit noch 27 akute Ansteckungen mit Sars-CoV-2. Auch in den Nachbarkreisen Frankenthals kommen derzeit von Tag zu Tag nur noch sehr wenige neue Infektionen hinzu: Im Rhein-Pfalz-Kreis waren es von Montag auf Dienstag zwei; der Kreis Bad Dürkheim meldet lediglich einen positiven Test mehr.

