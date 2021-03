Weil in Worms die Corona-Fallzahlen wieder steigen, werden Lockerungen zurückgenommen. Wie die Verwaltung mitteilt, tritt ab Dienstag eine neue Verordnung der Stadt in Kraft.

Demnach bleibt die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen und auf den Plätzen in der Innenstadt bestehen. Der Einzelhandel muss bis auf Ausnahmen für Geschäfte, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, wieder für den freien Kundenverkehr schließen. Das sogenannte „Termin-Shopping“ ist aber weiter zulässig. Darüber hinaus dürfen etwa Friseure, Buchhandlungen, der Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf, Blumengeschäfte, Reinigungen, Waschsalons, Baumärkte und Gartenfachmärkte geöffnet bleiben. Gastronomiebetriebe können unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ihren Außenbereich öffnen. Die Kontaktdaten der Gäste müssen erfasst werden.

Sport mit maximal fünf Personen

Der Probenbetrieb in der Laienkultur wird untersagt. Amateur- und Freizeitsport ist ab Dienstag in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen nur im Freien und mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zulässig. Ausgenommen bleibt Training im Amateur- und Freizeitsport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einer Trainerin oder einem Trainer im Freien.

„Aufgrund der erweiterten Testmöglichkeiten lokalisieren wir ein hohes Infektionsgeschehen in Worms und dem Landkreis, das mir Sorge bereitet“, sagt Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Er hofft, dass es gelingen wird, durch die „notwendigen Einschränkungen und das besonnene Verhalten der Bürger die Virusausbreitung einzudämmen und die Inzidenzzahlen wieder spürbar zu reduzieren“.

Aktuell 157 aktive Infektionen

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in Worms derzeit bei 108,9 (Stand Montag, 14.20 Uhr). Aktuell sind dort 157 aktive SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet – 15 mehr als am Vortag. 80 Personen sind in Worms bislang in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.