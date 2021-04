Das Landesuntersuchungsamt hat für Frankenthal am dritten Tag in Folge eine Inzidenz oberhalb der kritischen 100er-Schwelle gemeldet. Stand Donnerstagnachmittag liegt der auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Wert bei 110,7. Diese Entwicklung wirkt sich auf die in der Stadt gültigen Corona-Regeln aus: Nach den Lockerungen der vergangenen Woche und deren Verlängerung vor wenigen Tagen gelten laut Verwaltung ab kommendem Samstag für die Bürger wieder strengere Vorgaben, die in einer neuen Allgemeinverfügung festgelegt werden. Konkret bedeutet das: Ab der Nacht von Samstag auf Sonntag greift zum wiederholten Mal eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Im Einzelhandel können nur Mitglieder eines Haushalts einen Termin zum Einkaufen in Geschäften ausmachen. Anbieter körpernaher Dienstleistungen müssen schließen. Auch die Kontaktbeschränkungen werden wieder verschärft: Ab Samstag darf erneut nur ein Hausstand eine weitere Person treffen. Wie es mit den Schulen in Frankenthal weitergeht, die erst seit dieser Woche wieder komplett in den Wechselunterricht zurückgekehrt waren, dazu habe die Stadt das Land angefragt.

Der Rhein-Pfalz-Kreis, zu dem auch Gemeinden rund um Frankenthal gehören, hat seine auslaufende Allgemeinverfügung und damit auch die Ausgangsbeschränkung verlängert.