Am Samstag, 5. März, findet in der Impfstelle Frankenthal ein Familienimpftag statt. Von 9 bis 15 Uhr können sich Interessierte ab fünf Jahren in der Mörscher Straße 139 gegen Covid-19 impfen lassen. Beim ersten reinen Kinderimpftag am 12. Februar waren es laut Stadtverwaltung rund 60 Fünf- bis Elfjährige, die sich haben impfen lassen. Jetzt gibt es mit dem Familienimpftag, der ab sofort an jedem Samstag im Monat stattfinden soll, ein neues Angebot. Eine Anmeldung zur Immunisierung gegen Covid-19 in der Frankenthaler Impfstelle ist nicht erforderlich, Termine können jedoch montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr unter Telefon 06233 89775 oder online unter www.impftermin.rlp.de vereinbart werden. Mitzubringen ist ein Ausweis, bei Kindern reicht die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. Für alle ab 12 Jahren hat die Impfstelle zusätzlich dienstags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 13 bis 19 Uhr und freitags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.