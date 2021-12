Trotz eines Verbots sind am Montagabend etwa 60 bis 80 Menschen durch die Frankenthaler Innenstadt gezogen. Warum die Polizei die Versammlung, die als „Corona-Spaziergang“ in sozialen Netzwerken angekündigt wurde, aber nicht angemeldet war, nicht unterbunden hat, dafür nennt Thorsten Mischler, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, mehrere Gründe. So sei bei solchen Einsätzen die Verhältnismäßigkeit zu beachten. In diesem Fall handle es sich mit dem Verstoß gegen die Allgemeinverfügung der Stadt um eine Ordnungswidrigkeit. „Die Teilnehmer waren per se friedlich“, betont Mischler. Den Einsatzkräften sei grundsätzlich daran gelegen, nicht durch überzogenes Eingreifen Gewalt zu provozieren.

Wo – wie in Frankenthal – unangemeldete Demonstrationen untersagt seien, würden die Beamten in drei Stufen vorgehen. Zunächst gebe es eine Aufforderung, üblicherweise per Lautsprecher, die Versammlung aufzulösen und sich zu entfernen. „In der Regel reicht das schon“, sagt Mischler. In einem nächsten Schritt würden einzelne Personen gezielt angesprochen und dann auch Personalien aufgenommen und Platzverweise erteilt. Das sei in Frankenthal am Montagabend viermal der Fall gewesen. Ob die Betroffenen, die kurz vor Ende der Aktion gegen 19.45 Uhr am Speyerer Tor angesprochen worden seien, ein Bußgeld zahlen müssen, werde geprüft.

Eine Ansprache an die Gruppe und eine Begleitung des Zugs durch die Fußgängerzone habe es nicht gegeben. In ihrer Lagebewertung, die auch auf den Erfahrungen aus der Vorwoche beruht, hätten die Verantwortlichen mit weniger Teilnehmern gerechnet, erläutert der Pressesprecher. Wie viele Beamte im Einsatz waren, teilt er auf Nachfrage nicht mit. Verstärkung sei angefordert worden, kurz vor deren Eintreffen habe sich die Gruppe jedoch aufgelöst. Die Stadt Frankenthal hat am Dienstag mitgeteilt, dass eine bestehende Allgemeinverfügung, die alle unangemeldeten Corona-Protestveranstaltungen verbietet, bis Montag, 10. Januar, verlängert wird.