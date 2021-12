Der auch für Frankenthal als Protestaktion gegen die aktuelle Corona-Politik angekündigte, aber nicht offiziell als Demonstration angemeldete Spaziergang ist am Montagabend auf wenig Resonanz gestoßen. Das von der Stadt per Allgemeinverfügung erlassene Verbot hatte offenbar Wirkung gezeigt. Die Polizei war am Speyerer Tor, wo laut Aufrufen beim Nachrichtendienst Telegram um 19 Uhr ein Marsch durch die Innenstadt beginnen sollte, zunächst mit starken Kräften vor Ort. Sie musste nach eigenen Angaben aber nur wenige Personen von dort wegschicken. Einzelne Gruppe tauchten etwas später in der Fußgängerzone auf und zerstreuten sich dort wieder. Am Rande des Geschehens kam es am Speyerer Tor zu einem Zwischenfall, an dem nach RHEINPFALZ-Beobachtung AfD-Stadtratsmitglied Miroslawa Wagner beteiligt war. Sie hatte während einer Diskussion mit Polizeibeamten, die sie zum Verlassen der Örtlichkeit aufgefordert hatten, in deren Richtung den rechten Arm gehoben und „Heil, Hitler“ gerufen. Die Folge: eine Strafanzeige.