Frankenthal schließt sich weiteren Kreisen und Städten in der Pfalz an und verbietet für Montag in Form von Spaziergängen geplante Protestaktionen von Gegnern der aktuellen Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wie Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Nachmittag auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte, hat die Verwaltung eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Die Stadt wolle sich auf das „Katz- und Mausspiel“, das die Initiatoren der Aufmärsche mit den Behörden trieben, nicht einlassen. In Frankenthal waren vor einer Woche abends etwa 80 Personen vom Speyerer Tor aus durch die Innenstadt und wieder zurück gelaufen. Ankündigungen in einschlägigen Gruppen beim Nachrichtendienst Telegram zufolge, war Ähnliches auch für diesen Montag geplant.