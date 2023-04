Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bilder, wie sie zuletzt in Mannheim, Bad Dürkheim und Landau zu sehen waren, will in Frankenthal niemand. Die Stadtspitze hat deshalb nun ihr Verbot für alle unangemeldeten Corona-Protestveranstaltungen bis 3. Januar verlängert. Begründet wird das mit dem Schutz der Bevölkerung – und mit der zunehmenden Radikalisierung der Teilnehmer.

Anders als am Sonntag, als die Allgemeinverfügung der Stadt auf das Verbot einer für Montagabend angekündigten Zusammenkunft von