Im Altenheim Hieronymus-Hofer-Haus in Frankenthal sind sechs Bewohner positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden. Das haben am Freitagabend die Diakonissen Speyer als Betreiber des Hauses mitgeteilt. „In Abstimmung mit den zuständigen Behörden besteht ein Besuchsverbot für den betroffenen Wohnbereich bis zum 22. Dezember“, informierte Pressesprecherin Corinna Müller-Erb. Nachdem ein Schnelltest bei einem Bewohner positiv ausgefallen sei, habe man am Mittwoch alle 38 Bewohner des betroffenen Bereichs und 20 Beschäftigte getestet. Nun liege das Ergebnis vor: sechs Positiv-Befunde. Im gesamten Haus arbeite das Personal weiter mit Schutzausrüstung. Die betroffenen Bewohner würden in ihren Zimmern versorgt. Zudem gelte: „Nächste Woche werden bei allen 117 Bewohnern und 100 Mitarbeitenden des Seniorenzentrums PCR-Tests über die Hausarztpraxis durchgeführt.“

24 neue Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen hat das Landesuntersuchungsamt am Freitag für Frankenthal gemeldet. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der festgestellten Fälle in der Stadt auf 715; davon sind 350 als akut eingestuft. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gab es in den zurückliegenden sieben Tagen 217,4 Neuinfektionen. Damit zeigt dieser Wert wieder leicht steigende Tendenz; am Donnerstag war er auf 203,0 gesunken.

Weil eine Erzieherin der städtischen Kindertagesstätte Am Strandbad positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen 20 Krippenkinder und sechs Mitarbeiterinnen bis einschließlich 21. Dezember in Quarantäne. Dies hat das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises nach Angaben der Stadtverwaltung angeordnet. Ergänzt hat die Stadt ihre Informationen vom Wochenende zu zwei weiteren Kitas: In der Fontanesistraße wurde ein Kind positiv getestet. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt müssen dort nun 13 Kinder und drei Mitarbeiterinnen bis 17. Dezember in Quarantäne. In der Kita Haus des Kindes, wo eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde, sind 26 Kinder und fünf Beschäftigte von Quarantäneanordnungen betroffen. Sie müssen bis zum 18. Dezember in häusliche Isolation.