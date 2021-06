Ab Freitag will auch der Frankenthaler Technologie-Dienstleister Exco seinen Mitarbeitern ein Impfangebot machen. Dafür erwartet man laut einer Pressemitteilung in einer ersten Lieferung 50 Dosen eines der beiden derzeit verfügbaren mRNA-Impfstoffe der Firmen Biontech und Moderna. Mit dieser Menge könnte das mittelständische Unternehmen, zu dessen Kunden viele medizintechnische und pharmazeutische Firmen zählen, bereits ein Fünftel der 250 Beschäftigten mit einer Erstimpfung versorgen. „Unsere Mitarbeiter halten die kritische Infrastruktur aufrecht, einige arbeiten direkt an der Herstellung von Medizinprodukten mit, sei es für Beatmungsgeräte oder Corona-Tests“, sagt der unter anderem für Gesundheit und Arbeitssicherheit zuständige Gesellschafter Hans Peter Unhoch. Die Vorbereitungen des Angebots über den Betriebsarzt liefen seit Wochen. Die Immunisierung, für die es keine Priorisierung gibt, erfolge bei einem Sammeltermin in der Firmenzentrale in der Adam-Opel-Straße in Frankenthal.