Auftakt in Haus Edelberg: Ursula Hüther, 84 Jahre alte Bewohnerin des Seniorenzentrums in der Mörscher Straße, gehört zu den ersten Frankenthalern, die am Dienstag eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Die Spritze setzte der Mediziner Claus Höning als Mitglied des in Frankenthal eingesetzten mobilen Impfteams. Sein Eindruck vor Ort: „Alles top vorbereitet.“ Von den 93 Bewohnern des Pflegeheims haben nach Angaben des Betreibers 82 Senioren die erste Dosis erhalten. Auch die meisten Mitarbeiter wurden geimpft, hier werde es aber noch einen weiteren Termin geben. Die zweite Spritze des Impfstoffs, die den Schutz vor Covid-19 vervollständigt, wird in drei Wochen folgen. Im Haus Edelberg hat es nach Angaben des Pressesprechers der Betreiber-Gruppe Orpea bislang noch keine Infektion mit dem Coronavirus gegeben.