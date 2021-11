Ab Samstag sind Corona-Schnelltests nach Angaben der Stadtverwaltung im Testzentrum auf dem Festplatz an der Benderstraße wieder kostenlos möglich. Hintergrund sei das Inkrafttreten der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigten neuen Testverordnung. Die Stadtverwaltung führe Gespräche mit Hilfsorganisationen und gewerblichen Testanbietern, um das Angebot an Schnell- und PCR-Tests zeitnah wieder auszuweiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Zwei Organisationen ausgestiegen

Zur Erinnerung: Die sogenannten kostenlosen Bürgertests waren zum 11. Oktober eigentlich abgeschafft worden. Seitdem verlangten die Betreiber im Frankenthaler Testzentrum im Regelfall 20 Euro pro Antigen-Schnelltest. Die Johanniter hatten sich zuletzt aus dessen Betrieb verabschiedet. Der Malteser Hilfsdienst kündigte kurz darauf die Schließung seines Testangebots in der Villa Malta an.

An fünf Tagen geöffnet

Die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums auf dem Festplatz: Montags und mittwochs, 16 bis 19 Uhr, testet die DLRG-Ortsgruppe Frankenthal. Freitags, 13 bis 17.30 Uhr, samstags, 12 bis 15 Uhr, und sonntags, 11 bis 15 Uhr, ist die MKS-Medical GmbH (Ludwigshafen) aktiv.