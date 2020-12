Lehrer und Erzieher sollen sich laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach vorheriger Schulung selbst auf das Corona-Virus testen. Kindertagesstätten und Schulen könnten ab Freitag Schnelltests nutzen. Das sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch die Stadtverwaltung Frankenthal will ihrem Personal in städtischen Kitas solche Tests zur Verfügung stellen, heißt es am Donnerstag auf Anfrage. Allerdings gebe es bislang vom Land noch keine Informationen zum Ablauf. Offen sei, wie Bestellung und Verteilung organisiert werden. Verwaltungsmitarbeiter seien beauftragt, „alles Nötige“ zu veranlassen, auch der Betriebsarzt der Stadtverwaltung sei in Gespräche eingebunden.

