Wer ab Montag, 11. Oktober, in Deutschland einen Corona-Schnelltest machen lässt, muss dafür zahlen. Die Betreiber der beiden Testzentren in Frankenthal – auf dem Festplatz und in der Villa Malta – haben sich am Donnerstag auf einen einheitlichen Preis geeinigt. Pro Test werden 20 Euro fällig. Darüber informiert die Verwaltung nach Gesprächen mit Malteser Hilfsdienst, DLRG, Johanniter-Unfall-Hilfe und Pflegedienstleister MKS-Medical. Bund und Land hatten die Höhe der Gebühren den einzelnen Anbietern überlassen.

Kinder und Schwangere von Zahlung befreit

Kostenfrei bleiben die Tests für alle, die nicht geimpft werden können oder für die keine Impfempfehlung vorliegt. Das sind neben Kindern bis zwölf Jahren auch Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder bei denen die Testung durch das Gesundheitsamt angeordnet wird. Bis 31. Dezember sind außerdem Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren und Schwangere von der Gebühr befreit. Entsprechende Nachweise sind in den Testzentren vorzulegen.

Öffnungszeiten bleiben

An den Betriebszeiten ändert sich nichts. Die Villa Malta der Malteser in der August-Bebel-Straße öffnet montags und dienstags von 16 bis 19 Uhr, das Testzentrum auf dem Festplatz hat montags von 16 bis 19 Uhr, dienstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr, freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Montags und mittwochs testet die DLRG-Ortsgruppe Frankenthal, am Dienstag, Donnerstag und Samstag die Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Bergstraße-Pfalz, freitags und sonntags die MKS-Medical GmbH.

Nachfrage sinkt

Seit der Eröffnung im März wurden in allen Testzentren in Frankenthal mehr als 46.000 Schnelltests abgestrichen. Auch in Frankenthal sind die Testzahlen rückläufig: Wurden im Mai noch 10.476 Tests registriert, lag diese Zahl im September bei 5789.