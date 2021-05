Darauf haben viele Vereine und Veranstalter lange gewartet: Ab 21. Mai darf wieder trainiert werden – zu fünft und im Freien. Bei Profisport- und Kulturterminen, die draußen stattfinden, sind bis zu 100 Zuschauer erlaubt. Abhängig sind die Lockerungen weiter von einem Inzidenzwert unter 100.

Auch wenn es in den zurückliegenden Tagen in Frankenthal laut Landesuntersuchungsamt wieder einige Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab, bleibt die Sieben-Tage-Rate noch deutlich unter 100. Deshalb greift nun ab Freitag die zweite Stufe des „Perspektivplans Rheinland-Pfalz“. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der nächste Öffnungsschritt ist für den 2. Juni angekündigt. Dann dürfen – nach aktuellem Stand – bei einer Inzidenz unter 100 auch die Innengastronomie und Freibäder öffnen.

Erleichterungen gibt es ab Freitag in erster Linie im in den zurückliegenden Wochen und Monaten sehr gebeutelten Sport- und Kulturbereich: Im Freien darf kontaktlos wieder in Fünfergruppen trainiert werden, wenn ein Übungsleiter dabei ist, der die Kontaktdaten erfasst. Die Stadtverwaltung öffnet den Basketballplatz an der Benderstraße, der Skaterplatz kann laut Mitteilung bereits genutzt werden.

Open Air bis zu 100 Zuschauer erlaubt

Im Profisport sind Open Air wieder bis zu 100 Zuschauer erlaubt. Kulturveranstaltungen dürfen im Freien ebenfalls wieder mit bis zu 100 Zuschauern stattfinden. In beiden Fällen müssen sich Besucher anmelden, es gilt die Testpflicht, und die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Alle Gäste brauchen einen festen Sitzplatz und dürfen erst dort ihre Maske abnehmen.

Sollte Frankenthal den Inzidenzwert von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschreiten, stehen laut Verwaltung bereits vor 2. Juni weitere Öffnungsschritte an. Dann dürften Gruppen mit bis zu zehn Personen wieder gemeinsam im Freien trainieren, bei Veranstaltungen und in Restaurants könnten auch die Innenbereiche genutzt werden.

Für Geimpfte und Genesene entfällt in allen Bereichen die Testpflicht, sie werden bei Personenbegrenzungen nicht mitgezählt. Alle übrigen Regeln, wie beispielsweise die Maskenpflicht in der Innenstadt, bleiben bestehen. Die aktuellen Inzidenzwerte und eine Übersicht über die Entwicklung der Zahlen veröffentlicht die Stadtverwaltung auf der Website www.corona-frankenthal.de.