Um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, erlässt die Stadt Frankenthal zusätzlich zu den Regelungen des Landes eine neue Allgemeinverfügung, die ab Montag bis 7. März gelten soll. Grund dafür seien ein mit 71,8 immer noch zu hoher Inzidenzwert sowie die starke Belastung der Stadtklinik.

Wegfallen soll die nächtliche Ausgangssperre. Gastronomen dürfen ab Montag auch nach 21 Uhr Essen ausliefern und zur Abholung anbieten, auch Geschäfte können wieder länger öffnen. Die Maskenpflicht in der Innenstadt bleibt und gilt neu auch in der August-Bebel-Straße. In den Straßen rund um den Rathausplatz sei es nicht immer möglich, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, so die Begründung. Dort herrsche durch Geschäfte und Gastronomie, aber auch durch Schüler und Pendler reger Fußgängerverkehr. Das erhöhe die Gefahr einer Übertragung des Erregers Sars-CoV-2 durch die Atemluft.

In den Alten- und Pflegeheimen in Frankenthal dürfen Bewohner täglich einen Besucher für die Dauer von einer Stunde empfangen. Eine Ausnahme sei nur in Härtefällen möglich, zum Beispiel bei Bewohnern, die im Sterben liegen. Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen. Liegt der Inzidenzwert, also die Zahl der registrierten Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, wie aktuell in Frankenthal über dem Landesdurchschnitt ist zudem ein Schnelltest Pflicht.

Ursache für hohen Inzidenzwert unklar

Mit einem Wert von 71,8 (Landesdurchschnitt: 47,6, Stand 14. Februar, 11 Uhr) sind die Infektionszahlen in der Stadt, auch im Vergleich zu umliegenden Gemeinden und Landkreisen, weiterhin auf hohem Niveau. Für das Ansteigen der Werte sehe das Gesundheitsamt keine eindeutige Ursache, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Stadtklinik arbeitet an ihrer Belastungsgrenze. Stand 11. Februar würden dort 13 Covid-19-Fälle stationär behandelt, davon sechs auf der Intensivstation. Die Lage in allen Krankenhäusern der Region sei angespannt, sodass es jetzt schon zu Engpässen in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung komme.

Noch Fragen

Die Allgemeinverfügung sowie eine ausführliche Begründung gibt es im Internet unter www.corona-frankenthal.de.