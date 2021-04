Der Frankenthaler Wirt Sotirios Topouzis plant nach eigener Darstellung für kommenden Sonntag, 2. Mai, eine weitere Demonstration, mit der er und seine Mitstreiter auf die ihrer Ansicht nach unverhältnismäßigen Corona-Beschränkungen für die Gastronomiebranche hinweisen möchten. Vorsehen ist Topouzis’ Angaben zufolge, dass sich die Teilnehmer des Protestzugs um 13 Uhr am Restaurant des Veranstalters im Albrecht-Dürer-Ring treffen und eine halbe Stunde später Richtung Rathausplatz aufbrechen. Dort soll um 14 Uhr eine Kundgebung mit verschiedenen Redebeiträgen stattfinden. Diese könnte nach dem Prinzip „offenes Mikro“ auch spontan sein. Ob die Veranstaltung in der geplanten Form stattfinden kann, ist nach Angaben der Verwaltung allerdings noch offen. Die Stadt hat – wie berichtet – ihre Vorgaben für Demonstrationen zuletzt verschärft. Neben einer Begrenzung der Teilnehmerzahl fordert die Behörde von Veranstaltern ein schriftliches Hygienekonzept. Das hat Topouzis nach Angaben von Stadt-Pressesprecherin Xenia Schandin am Donnerstag vorgelegt.