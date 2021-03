Die FWG-Stadtratsfraktion fordert in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) die „konsequente Kontrolle“ der aktuell in Frankenthal gültigen Corona-Regeln. Fraktionschef Jesko Piana bezieht sich in dem Schreiben unter anderem auf in der RHEINPFALZ veröffentlichte Leserbriefe und auf eigene Beobachtungen. Im Blick haben er und seine Mitstreiter dabei vor allem in jenen Teilen der Innenstadt, wo „das Tragen der Maske in der Öffentlichkeit, die Einhaltung des Mindestabstands und das Verbot von Gruppenbildung vorgeschrieben sind“. Nach einer erneuten Informationsoffensive in Medien und mittels größerer Plakate sollten häufiger auch kurzfristige Kontrollen durch den Kommunalen Vollzugsdienst stattfinden und bei Verstößen die entsprechenden Bußgelder verhängt werden, schreibt Piana. Falls dies beispielsweise an Sonn- und Feiertagen von den Ordnungsbehörden der Stadt nicht gewährleistet werden könne, solle die örtliche Polizei an den Kontrollen beteiligt werden, findet die FWG. „Es geht hier, neben der wirtschaftlichen Existenz vieler Frankenthaler Bürger und Geschäftsleute, um nicht weniger als um den Gesundheitsschutz“, heißt es in dem Brief abschließend.