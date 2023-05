Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das sportliche Wochenend-Programm des Hallenhockey-Bundesligisten TG Frankenthal hat sich am späten Freitagnachmittag reduziert. Aufgrund von Corona-Infektionen in der Mannschaft des Nürnberger HTC wurde das Spiel am Samstag abgesagt. Damit können sich die Frankenthaler ganz auf die Sonntagspartie beim SC Frankfurt 1880 (Anpfiff 14 Uhr) konzentrieren.

Der Ligaverband hatte zu Jahresbeginn wegen der steigenden Pandemiezahlen die Vereine noch einmal abgefragt und ein Votum fürs Weiterspielen bekommen. So steht es auf der Homepage der Liga. Der