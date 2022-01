Überwiegend friedlich sollen die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen am Montagabend im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verlaufen sein. Laut einer Mitteilung nahmen in Frankenthal trotz des Verbots durch eine Allgemeinverfügung der Stadt 80 Menschen an einer Demonstration teil. Die Allgemeinverfügung, die Mitte Dezember erlassen und mehrfach verlängert worden war, untersagte die Teilnahme an Veranstaltungen, die in irgendeinem Zusammenhang mit den als „Montagsspaziergang“ deklarierten Protesten stehen. Sie ist am Dienstag ausgelaufen und wird nach Angaben der Stadt nicht verlängert. Auf diesem Hintergrund habe man am Montag zurückhaltend agiert, erläutert Polizeisprecher Thorsten Mischler. Es habe keine Personenkontrollen gegeben, die Beamten hätten keine Verstöße gegen die Regelungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung registriert. Es gelte, die Verhältnismäßigkeit zu wahren, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums. Zumal aus seiner Sicht unklar ist, ob das Verbot der Veranstaltungen vor Gericht Bestand hätte. In der Südpfalz hatte ein AfD-Bundestagsabgeordneter gegen das Verbot der unangemeldeten Kundgebungen geklagt. Über die Corona-Bekämpfungsverordnung und die allgemeine Gesetzeslage gebe es ausreichend Ansätze beispielsweise auf Verstöße gegen das Abstandsgebot und die Maskenpflicht zu reagieren, betont eine Sprecherin der Stadt.

Auch in anderen Orten gingen am Montag Gegner der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf die Straße. In Ludwigshafen beteiligten sich 70 Menschen, in Speyer waren es nach Polizeiangaben 50 Teilnehmer. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren rund 250 Kräfte im Einsatz.