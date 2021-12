Etwa 60 bis 80 Menschen sind am Montagabend trotz eines Verbots durch die Frankenthaler Innenstadt gezogen. In sozialen Netzwerken war für diesen Tag erneut zu sogenannten Corona-Spaziergängen als Protest gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aufgerufen worden. Die Stadtverwaltung hatte erst am Donnerstag ihre Allgemeinverfügung zum Verbot jeglicher unangemeldeter Versammlungen bis 3. Januar verlängert. Neben dem Protestzug gab es noch eine Aktion am Rathaus, bei der auf den Treppen des Verwaltungsgebäudes Kerzen aufgestellt worden waren. Die Polizei habe etwa eine Handvoll Platzverweise gegen Demonstranten ausgesprochen, sagte der Leiter der Frankenthaler Inspektion, Marcel Wirdemann, am Montag auf Nachfrage.