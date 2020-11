Im November haben die Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen und Hospizen in Ludwigshafen, Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis den zweiten Teil der Corona-Prämie erhalten. Das hat der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (CDU) mitgeteilt.

Die Pflegekasse der BKK Pfalz habe „über 2,8 Millionen Euro an steuer- und sozialversicherungsfreien Prämienleistungen an die Pflegekräfte in den drei Kommunen überwiesen“, so Kartes. Der Bund bringe mit der Prämie Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck.

In Ludwigshafen gingen laut Kartes – diese Auszahlung und die erste vom Juli zusammengenommen – 759.288 Euro an Beschäftigte in ambulanten Einrichtungen und 805.796 Euro in stationäre Einrichtungen, also insgesamt rund 1,56 Millionen Euro. Nach Frankenthal flossen 169.924 Euro (ambulant) und 268.760 Euro (stationär), insgesamt 438.685 Euro. Im Rhein-Pfalz-Kreis kamen 129.377 Euro bei den ambulant Angestellten und 693.618 Euro bei den stationären Pflegekräften an. Beide Tranchen zusammengenommen, flossen damit 822.995 Euro in den Landkreis.

Die Corona-Prämie aus Bundesmitteln beträgt laut Torbjörn Kartes bis zu 1000 Euro pro Pflegekraft.

Mehr zum Thema