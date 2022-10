Krankheitsbedingt bleibt die Postbank-Filiale in der Frankenthaler Bahnhofstraße bis einschließlich Samstag, 29. Oktober, geschlossen. Das hat das Unternehmen am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. „In Frankenthal und und Umgebung haben wir zurzeit mit Corona zu kämpfen. Mehrere Mitarbeitende der Filiale selbst und der benachbarten Filialen sind akut erkrankt oder in Quarantäne“, erklärte ein Sprecher. Aus diesem Grund sei schon einmal am Montagnachmittag geschlossen gewesen. Nach einer regulären Öffnung am Dienstag folgte dann die Entscheidung zur Schließung für den Rest der laufenden Woche. Ob der für Montag geplante Neustart gelinge, hänge davon ab, dass die Mitarbeiter sich erholten und ihre PCR-Tests negativ ausfielen. Ausfälle können normalerweise mit entsprechender Personalplanung etwa durch Springerkräfte aufgefangen werden. „Dies ist derzeit wegen der hohen Zahl an Corona-Erkrankungen im gesamten Filialgebiet kaum noch möglich“, betonte der Sprecher. Insbesondere müsse aus Sicherheitsgründen an der Kasse und bei der Paketverwahrung das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet bleiben. Die SB-Geräte – Geldautomat und Kontoauszugsdrucker – seien zugänglich, die Postfächer weiterhin nutzbar. Bei Paketen, die in der Filiale zur Abholung bereit lägen, werde versucht, sie von DHL erneut zustellen zu lassen. „Wo dies nicht möglich ist, verlängern wir die Lagerfrist“, heißt es in der Stellungnahme. Einfache Bankdienstleistungen der Deutschen Post erledigten Partnerfilialen in der Wormser Straße 109 in Frankenthal oder im Südring 2 in Bobenheim-Roxheim.