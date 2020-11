Die kommunalpolitische Arbeit soll trotz der aktuell wieder deutlich steigenden Anzahl von Corona-Infektionen vorerst weitergehen. Der Stadtrat macht in diesem Monat am Mittwochabend den Anfang. Vor dessen nächster Sitzung am 9. Dezember, bei der die Fraktionen unter anderem den Haushaltsplan fürs kommende Jahr beraten und beschließen sollen, würden die Tagesordnungspunkte noch einmal besprochen und entschieden, was behandelt werden muss und was verschoben werden kann, teilte die Stadtverwaltung mit. Ziel sei es, die Veranstaltungszeit zu verkürzen. Abhängig sei diese aber auch von der Anzahl der Anfragen. Diese könne nicht im Vorfeld gesteuert werden. Mit den Ortsbeiräten und kleineren Ausschüssen liefen aktuell Gespräche und es würden individuelle Regelungen getroffen. „Es kann pandemiebedingt zu kurzfristigen Absagen oder Verschiebungen kommen“, betont die Verwaltung. Die Sitzungen des Beirats für Menschen mit Behinderung und des Beirats Migration und Integration am 5. und 12. November fänden aber planmäßig statt. Für alle Sitzungen gilt nach Darstellung der Stadt ein verschärftes Hygienekonzept – unter anderem muss während der Sitzungen durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.