Die Stadtverwaltung hat vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen am Mittwoch den für die Zeit vom 23. November bis 29. Dezember geplanten Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz abgesagt. Der Pressemitteilung zufolge kann auch die Eisbahn in der Erkenbertruine wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb nicht aufnehmen. „Wir hatten sehr gehofft, dass der Weihnachtsmarkt in angepasster Form doch noch stattfinden kann“, bedauert Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) die Absage. Es seien bereits verschiedene Konzepte mit den Beschickern und Standbetreibern besprochen worden. „Leider haben uns aber die Realität und der bedrohliche Anstieg der Fallzahlen eingeholt“, sagt Knöppel, als Ordnungsdezernent zuständig für das Marktwesen in Frankenthal ist.