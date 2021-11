50 neue Infektionen mit dem Coronavirus und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 365,1 – das ist der Stand der Dinge am Sonntag in Frankenthal. Und auch im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis geht die Verbreitung von Sars-CoV-2 in großen Sprüngen weiter: Hier sind seit Freitag 152 weitere Ansteckungen hinzugekommen. Wer derzeit besonders häufig positiv getestet wird, geht aus den täglich aktualisierten Zahlen des Landesuntersuchungsamts auch ziemlich eindeutig hervor: Bei den unter 20-Jährigen in Frankenthal liegt die auf 100.000 Einwohner berechnete Inzidenz bei 657,0. Die etwas stärker differenzierten Zahlen des Max-Planck-Instituts Göttingen zeigen noch genauer: Mit einer Inzidenz jenseits der 700er-Marke sind die Fünf- bis 14-Jährigen am häufigsten von Neuinfektionen betroffen und damit jene Gruppe, die zumindest größtenteils noch keine Schutzimpfung gegen Corona bekommen konnte. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist dieser Effekt mit einem Inzidenzwert von fast 800 in der genannten Altersgruppe sogar noch etwas stärker ausgeprägt.