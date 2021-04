Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankenthal am Donnerstag an drei Tagen in Folge über 100 lag, verschärft die Stadt wieder ihre Corona-Regeln. Unter anderem gilt ab Samstag wieder eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Der Betrieb in Schulen und Kitas läuft weiter wie bisher.

„Die Lockerungen nach nur einer Woche wieder zurücknehmen zu müssen, schmerzt natürlich“, wird Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Er hätte dem Handel und der Gastronomie eine beständigere Lage gewünscht, heißt es weiter. Mit Blick auf bundesweit steigende Zahlen und die angespannte Situation in den Krankenhäusern gelte es aber, die Infektionen wieder einzudämmen. Dazu soll die neue Allgemeinverfügung beitragen.

Die in der Öffentlichkeit zulässigen Kontakte werden wieder auf den eigenen und maximal eine Person eines weiteren Hausstandes reduziert. Empfohlen wird das auch für private Treffen. Zwischen 21 und 5 Uhr ist es ab Samstag grundsätzlich untersagt, die Wohnung zu verlassen. Allerdings sind in der Allgemeinverfügung, wie bereits früher, Ausnahmen benannt. Dazu zählen beispielsweise medizinische Notfälle, aber auch der Besuch des Lebenspartners. Die Maskenpflicht in der Innenstadt bleibt bestehen.

Im Einzelhandel sind Abhol-, Liefer- und Bringdienste sowie Terminshopping unter strengeren Regeln weiterhin möglich. Die Außengastronomie muss schließen, Abhol- und Lieferservice ist aber möglich. Körpernahe Dienstleistungen sind untersagt. Optiker, Friseure, Physiotherapeuten und Fußpfleger können weiter Kunden bedienen. Sport im Freien ist maximal zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt. Musik- und Malschulen dürfen nur Einzelunterricht anbieten.

Laut Landesverordnung müssen Lockerungen zurückgenommen werden, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Eine Rücknahme der Einschränkungen ist demnach erst wieder möglich, wenn der Wert an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 sinkt. Umgekehrt würden noch schärfere Maßnahmen fällig, wenn der Inzidenzwert an drei Tagen in Folge über 200 steigt.

Die Allgemeinverfügung im Wortlaut inklusive detaillierter Begründung steht auf der Internetseite www.corona-frankenthal.de.