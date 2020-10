Die Stadt Frankenthal reagiert mit strengeren Sicherheits-Vorgaben auf steigende Corona-Infektionszahlen. Ab Dienstag, 27. Oktober, 0 Uhr, werden die zulässigen Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen im Freien auf 100 Personen und für Treffen in geschlossenen Räumen auf 50 Personen begrenzt, „wenn die Besucher keine zugewiesenen Sitzplätze haben“. Eine entsprechende Verfügung trete zu diesem Termin in Kraft, kündigte die Verwaltung am Sonntagnachmittag an. Für private Feiern gibt das Land eine maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen vor. Die Stadt empfiehlt „dringend“, sich bei privaten Treffen auf zehn Personen aus zwei Hausständen zu beschränken.

Messen, Ausstellungen, Flohmärkte und andere Märkte werden untersagt. In der Gastronomie dürfen zwischen 23 und 6 Uhr keine alkoholhaltigen Getränke mehr ausgeschenkt werden. Ein entsprechendes Verkaufsverbot gilt für die genannten Uhrzeiten auch für Tankstellen, Kioske und weitere Verkaufsstellen.

Sportwettkämpfe sind weiter zulässig, aber ohne Zuschauer. Training sowie Fitness- und Tanzkurse sind in geschlossenen Räumen nur noch für maximal zehn Anwesende gestattet. Im Freien können bis zu 30 Personen gemeinsam trainieren; „direkter Kontakt“ ist jedoch untersagt. Diese Vorgaben gelten zunächst bis zum Freitag, 20. November.

Die Stadt hat die Regeln am Freitag in einer Task Force mit Kreisgesundheitsamt, Nachbarkommunen, kommunalen Spitzenverbänden, Land und Polizei abgestimmt. Sie reagiert damit auf den Anstieg von Covid-19-Neuinfektionen: Am Freitag lag der Wert für Frankenthal für die zurückliegenden sieben Tage hochgerechnet auf 100.000 Einwohner bei 45,1.