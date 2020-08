In Frankenthal gab es in der zurückliegenden Woche weniger Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus als in der Woche zuvor. Das ergibt sich aus Daten, die das Kreisgesundheitsamt in Ludwigshafen veröffentlicht hat. Demnach waren dem Amt am Freitag, 12 Uhr, 66 Fälle bekannt, darunter 13 akute Infektionen. Vor einer Woche hatte die Anzahl der Covid-19-Fälle noch bei 63 gelegen. Ein wichtiger Gradmesser für die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die Anzahl der neu gemeldeten Fälle innerhalb der letzten sieben Tage, umgerechnet auf 100.000 Einwohner: Vor einer Woche hatte diese Kennzahl für Frankenthal 19 erreicht. Nun hat sie sich mehr als halbiert: auf den Wert acht. Im Rhein-Pfalz-Kreis verzeichnete das Amt am Freitag 328 Infektionsfälle, davon sind 42 aktiv. In Ludwigshafen waren es 498 Fälle, davon 98 akute. Das Kreisgesundheitsamt Bad Dürkheim meldete 349 bestätigte Fälle, darunter nur fünf aktive.