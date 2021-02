Das veränderte Coronavirus breitet sich weiter in Frankenthal aus. Wie die Verwaltung am Mittwochnachmittag mitteilt, wurde die als wesentlich ansteckender geltende sogenannte britische Corona-Mutation B 1.1.7 am Montag bei einer Mitarbeiterin einer städtischen Kindertagesstätte nachgewiesen. Es handle sich um die Kita Pilgerstraße (Haus des Kindes), heißt es auf Nachfrage.

Die sofort eingeleitete Testung der Kontaktpersonen habe (Stand Mittwochnachmittag) vier weitere positive Testergebnisse ergeben. Zusammen mit einer bereits am Wochenende positiv getesteten Erzieherin wurde das Coronavirus damit bei insgesamt sechs Mitarbeiterinnen der Einrichtung nachgewiesen. In zwei Fällen wurde eine Mutation bestätigt. Ausgeschlossen werden konnte laut Pressemitteilung eine Mutation bei einer Person, in drei Fällen werden Proben derzeit noch sequenziert. Eltern von Kindern, die im Kontakt mit den infizierten Mitarbeiterinnen standen, wurden ebenfalls zur Testung aufgefordert, Ergebnisse liegen hier noch nicht vor. In Quarantäne sind derzeit 20 Kinder und elf Mitarbeiterinnen.

Gesundheitsamt: Zwei Testtermine vor Ort

Die Landesverordnung schreibt für Kontaktpersonen der Kategorie 1 einen PCR-Test vor. Das für Frankenthal zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises bietet für alle Kinder und Mitarbeiterinnen der Kita Pilgerstraße, also auch für eine Gruppe, deren Mitglieder als Kontaktpersonen der Kategorie 2 gelten, am Freitag, 19. Februar, einen Testtermin vor Ort an. Zudem sollen alle Personen, die Kontakt zu Menschen hatten, die mit einer Virusmutation infiziert sind, in einer zweiten Testung am Donnerstag, 25. Februar, abgestrichen werden.

Sequenzierung im Verdachtsfall

Laut Gesundheitsamt wird eine Sequenzierung dann veranlasst, wenn der Verdacht auf eine Mutation besteht. Gründe dafür können unter anderem Ausbrüche mit einem hohen Reproduktionsfaktor, die Rückkehr aus einem Virusvarianten-Gebiet oder Kontakt mit einer Person mit nachgewiesener Coronavirus-Mutation sein.