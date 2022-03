Voraussichtlich bis Ende Mai will der Malteser Hilfsdienst das Schnelltestangebot in der Begegnungsstätte Villa Malta, August-Bebel-Straße 8, in Frankenthal aufrecht erhalten. Das teilt die Leiterin der Villa Malta, Claudia Seeger, mit. Abhängig sei der genaue Termin davon, wie lange der Bund Bürgertests noch kostenlos ermögliche. Nach einem Rückgang der Nachfrage Anfang des Jahres werde das Schnelltestzentrum wieder stärker genutzt. Seeger spricht von etwa 280 Testungen im Monat. Unter den Besuchern seien inzwischen auch etliche kleinere Kinder, die den Abstrich brauchen, um nach Infektionsfällen in Tagesstätten die Einrichtung am Folgetag wieder zu besuchen. Das Testzentrum ist montags sowie mittwochs bis freitags von 7.30 bis 9.30 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, PCR-Tests werden nicht angeboten.