Etwa 200 Menschen demonstrierten am Montagabend in Frankenthal gegen die Corona-Maßnahmen – und damit deutlich mehr als bei früheren Veranstaltungen dieser Art. Seit Frühjahr versammeln sich bei der sogenannten „Mahnwache für Grundrechte“ Kritiker der Pandemie-Politik und Impfgegner regelmäßig, um gegen die aus ihrer Sicht ausgeübte Einschränkung der Meinungsfreiheit und bewusste Manipulationen der Bevölkerung zu protestieren. Auf einem Plakat am Rednerpult wurde dazu aufgerufen, „miteinander zu reden und gemeinsame Wege zu finden“. Auf einer Flagge mit der Taube als Symbol der Friedensbewegung war zu lesen: „Die Pfalz steht auf. Schluss mit Panikmache, Isolation und Spaltung.“ An einer Gegendemonstration beteiligten sich am Montag rund 50 Menschen. Sie warben für das Impfen und positionierten sich gegen Verschwörungstheorien und rechtes Gedankengut.