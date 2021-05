Im Rhein-Pfalz-Kreis sind frühestens ab Dienstag Lockerungen der Corona-Beschränkungen möglich. Das sagte Kreissprecherin Kornelia Barnewald auf Anfrage. Dafür muss die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegen. Nach ihren Angaben lag der Rhein-Pfalz-Kreis am Sonntag erstmals unter dieser Marke. Da Sonn- und Feiertage bei der Berechnung aufgrund der niedrigeren Testanzahl jedoch nicht mitzählen, lag der Kreis am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter diesem Wert. Bleibt es dabei, könnte die Kreisverwaltung am Montag eine neue Allgemeinverfügung mit den gelockerten Corona-Regeln erlassen, die dann am Dienstag in Kraft tritt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag gestern bei 42. Von den zwölf gemeldeten Neuinfektionen entfielen je drei auf Maxdorf und Schifferstadt und jeweils eine auf Böhl-Iggelheim, Dannstadt-Schauernheim und Mutterstadt. Drei Fälle wurden der Kreisverwaltung zufolge fehlerhaft dem Rhein-Pfalz-Kreis zugeordnet.

Im Kreis Germersheim liegt die Inzidenz seit mehreren Tagen unter 50 – am Donnerstag bei 14,7. Es wurden lediglich fünf neue Corona-Fälle registriert. Dort treten bereits am Freitag Lockerungen in Kraft – unter anderem dürfen getestete Besucher im Innenbereich von Restaurants bewirtet werden.

