Die beiden großen Schnelltestzentren in Frankenthal – der Drive-In auf dem Parkplatz von Möbel Ehrmann und die Station auf dem Parkplatz von KBA – stellen am 1. März den Betrieb ein. Zu diesem Stichtag fallen bundesweit die meisten Corona-Regelungen weg. In der Stadtklinik Frankenthal und in Pflegeheimen müssen Besucher künftig keinen negativen Testnachweis mehr vorlegen. Der Abstrich, der bislang für bestimmte Zielgruppen noch kostenlos angeboten wurde, wird nicht mehr weiter vom Land finanziert. Welche Bilanz Testzentrums-Betreiber ziehen und wie ein Altenheim-Leiter die Lage einschätzt, lesen Sie hier.