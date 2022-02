Eine Entspannung der Corona-Lage ist derzeit noch nicht in Sicht: Seit Ende vergangener Woche liegt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Frankenthal über dem Wert von 1000. Mit einer Inzidenz von 1126,2 (Stand Montag, 14 Uhr) ist die Stadt landesweit im Mittelfeld. Spitzenreiter war am Montag Worms mit einem Sieben-Tage-Wert von 1690,7. Seit Ausbruch der Pandemie sind 77 Menschen in Frankenthal an oder mit dem Virus gestorben. Landesweit sind es laut Landesuntersuchungsamt 4879 Tote. 5288 Frankenthaler gelten nach einer Covid-19-Erkrankung als genesen.

Besonders hoch ist die Anzahl der Infizierten unter den jüngeren Menschen. Bei den unter 20-Jährigen liegt die Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt bei 1604,9. Auf der Webseite risikogebiete-deutschland.de, die sich auf Daten des Robert-Koch-Instituts und des Statistischen Bundesamts stützt, ist die Inzidenz (Stand: Sonntag) unter den Fünf- bis 14-Jährigen mit 1964 und bei den 15- bis 34-Jährigen mit 1307 angeben. Bei den Null- bis Vierjährigen liegt der Sieben-Tage-Wert bei 556. Zum Vergleich: Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenz bei den über 60-Jährigen in Frankenthal am Montag mit 417,8 an.

315 Schüler infiziert

An Frankenthaler Schulen sind derzeit 315 von rund 8500 Kindern und Jugendlichen mit dem Coronavirus infiziert. Weitere 2000 gelten als Verdachtsfälle. Darüber informiert die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Unter den rund 900 Lehrern sind 26 positiv auf das Coronavirus getestet, bei 42 bestehe der Verdacht einer Infektion.

Der Leiter des auch für Frankenthal zuständigen Gesundheitsamts in Ludwigshafen, Alexander Weber, hatte Mitte Januar prognostiziert, dass die Omikron-Welle im April abebben könnte – wenn ein Großteil der Bevölkerung geboostert oder genesen ist.