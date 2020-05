Der VfR Frankenthal hat aufgrund der Corona-Krise ein Hilfsangebot auf die Beine gestellt. So gehen jeden Donnerstag Vereinsmitglieder für Menschen oder Familien einkaufen, die in Quarantäne sind oder zur Risikogruppe gehören. Betroffene können ihre Einkaufsliste bis zum Mittwoch vorher per E-Mail an vfr-hilft@vfrfrankenthal.de senden oder eine Nachricht an die Facebook-Seite der Frankenthaler schreiben. „Die Initialzündung zu dieser Aktion kam von meiner Vorstandskollegin Simone Krämer. Sie hatte die Idee“, erklärt VfR-Vorstand Salvatore Mauro. Der Einkauf wird bis vor die Tür geliefert. Der Betrag des Kassenbons muss im Anschluss auf das VfR-Vereinskonto überwiesen werden. Besorgung und Lieferung sind kostenlos. Mauro betont allerdings auch, dass die Resonanz auf die Hilfsaktion bislang nicht so gut sei. „Das könnte auf jeden Fall noch besser angenommen werden“, meint der VfR-Chef.