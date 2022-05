Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz beschränkt seine Meldungen zu neuen Coronafällen in den Städten und Landkreisen seit Monatsanfang auf Werktage. An Wochenenden und Feiertagen werden die Daten nicht mehr aktualisiert. Insofern liegen zu Infektionsgeschehen in Frankenthal, im Kreis Bad Dürkheim und im Rhein-Pfalz-Kreis am Sonntag keine Informationen vor. In Frankenthal war die Anzahl von Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie im März vor zwei Jahren mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben, mit 13.299 angegeben. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 424,6.