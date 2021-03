Die Commerzbank zieht für das Corona-Jahr 2020 in der Region ein positives Fazit. Nach eigenen Angaben hat die Bank lokale Unternehmen mit KfW-Krediten in Höhe von 59 Millionen Euro unterstützt – und einen Trend hin zur Digitalisierung wahrgenommen.

„Als Hausbank pflegen wir zu vielen unserer Kunden langjährige Beziehungen. Dadurch kennen wir ihre Geschäftsmodelle gut und konnten sie schnell unterstützen“, wird David Schüler, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden im Saarland und der Pfalz, in einer Pressemitteilung zitiert. Insgesamt habe die Commerzbank bundesweit seit Beginn der Corona-Zeit KfW-Kredite in Höhe von 7,7 Milliarden Euro bereitgestellt, 59 Millionen Euro flossen davon in die Region Frankenthal, Grünstadt und Worms.

Der Trend zur Digitalisierung sei durch die Pandemie beschleunigt worden. „Viele Unternehmer haben sich stärker mit dem Thema beschäftigt und erledigen immer mehr Finanzgeschäfte digital“, heißt es weiter. Der Trend gehe zum mobilen Banking über Smartphone-Apps. 31 Prozent mehr Nutzer habe die Commerzbank im vergangenen Jahr in diesem Bereich in der Region registriert. Jeder dritte Kunde seit 2020 sei bereits online zur Commerzbank gekommen. Insgesamt habe man im vergangenen Jahr im Marktbereich Frankenthal netto 470 neue Kunden von nunmehr 21.700 gewinnen können. Die hätten sich in der Pandemie verstärkt um ihre Geldanlagen und Immobilienfinanzierung gekümmert.