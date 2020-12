22 weitere festgestellte Infektionen mit dem Coronavirus hat das Koblenzer Landesuntersuchungsamt am Donnerstag für die Stadt Frankenthal gemeldet; die Anzahl der „aktuellen Fälle“ erhöhte sich auf 335. Der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert, der sagt, wie viele neue Infektionen es in diesem Zeitraum, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, gegeben hat, kletterte auf 250,2. Höhere Werte werden in Rheinland-Pfalz zurzeit nur noch für Ludwigshafen (304,2) und Speyer (304,6) ausgewiesen.

In der Pro-Seniore-Residenz Frankenthaler Sonne ist eine Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet worden. Das sagte auf Anfrage der Leiter des Hauses, Christian Stalla. Nach diesem Befund vom Dienstag habe man alle weiteren Bewohner und das gesamte Personal getestet, sagte Stalla – „alle negativ“. Bis zum 15. Dezember habe man den Zutritt zum Haus vorsorglich begrenzt: Von 11 bis 17 Uhr würden Besucher grundsätzlich nur mit FFP2-Schutzmasken eingelassen.

