Der auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Wert, der das Infektionsgeschehen der zurückliegenden Woche abbildet, ist in Frankenthal erstmals über die 100er-Marke gestiegen. Das haben die rheinland-pfälzischen Gesundheitsbehörden am Mittwoch gemeldet. Seit Dienstag ist die Gesamtzahl der Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus in der Stadt um 13 Fälle auf nun 211 angewachsen. Damit gibt es in Frankenthal aktuell 109 akute Infektionen mit dem Erreger Sars-Cov-2. Im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis sind 30 Fälle neu hinzugekommen. Die Gesamtzahl der sei Beginn der Pandemie per Labortest bestätigten Infektionen steigt damit auf 744. Die Sieben-Tages-Rate dort: 71,8. Der Kreis Bad Dürkheim hat dem Landesuntersuchungsamt am Mittwoch sechs Neuansteckungen gemeldet. Der Wert, anhand dem auch die jeweilige Farbe auf der Corona-Ampel festgelegt wird, beträgt 77,6. Frankenthal und beide Kreise haben seit anderthalb Wochen Alarmstufe Rot erreicht, die ab 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den jeweils vergangenen sieben Tagen gilt.