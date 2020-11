16 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus meldet das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag für Frankenthal. Die Gesamtanzahl der seit Beginn der Pandemie im März per Test nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2 ist damit auf 457 Fälle gestiegen. Das wirkt sich auch auf die sogenannte Sieben-Tages-Rate aus: Dieser auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Wert, der das Infektionsgeschehen der vergangenen Woche dokumentiert, liegt in der Stadt nun bei 182,5. In Frankenthal gibt es nach Angaben der rheinland-pfälzischen Gesundheitsbehörden nun 269 akute Corona-Infektionen. Zumindest am Mittwoch waren nach Auskunft des Gesundheitsamts Ludwigshafen in den Frankenthaler Zahlen noch nicht die positiven Tests bei 41 Bewohnern und 15 Mitarbeitern des Altera Senioren-Domizils enthalten. Unverändert werden fünf Covid-19-Patienten in der Stadtklinik behandelt. Nach den Zahlen des sogenannten DIVI-Registers, das eine bundesweite Übersicht zur Belegung der Intensivstationen bietet, werden zwei Patienten beatmet. Die Stadtklinik hat demnach drei freie Intensivbetten, zwölf Plätze sind belegt.

