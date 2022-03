90 Impfungen in zwei Wochen: Das Interesse an dem neuen Impfstoff Novavax ist in Frankenthal gering. Seit 1. März können Besucher der Impfstelle in der Mörscher Straße 139 für ihre Immunisierung auch dieses Serum wählen. Der proteinbasierte Impfstoff, der einem klassischen Totimpfstoff ähnelt und für alle ab 18 Jahren eingesetzt werden kann, sollte Menschen ansprechen, die den bisher verfügbaren mRNA-Impfstoffen von Johnson&Johnson, Moderna und Biontech skeptisch gegenüberstehen. Für den vollständigen Schutz ist auch bei Novavax eine zweite Impfung erforderlich, die drei Wochen nach der ersten erfolgen soll. Für eine Zweit- oder Boosterimpfung nach einem mRNA-Serum ist Novavax nicht geeignet. Die Nachfrage nach dem neuen Wirkstoff ist jedoch deutlich niedriger als erwartet. In Frankenthal habe man 300 Menschen für Novavax auf einer Warteliste gehabt. Das Landesimpfzentrum in Ludwigshafen hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass von 720 Terminen, die ab dem 28. Februar für eine Immunisierung mit dem neuen Proteinimpfstoff angesetzt waren, nur 281 genutzt worden seien. Pro Woche kommen laut Verwaltung etwa 200 bis 300 Menschen in die Impfstelle, davon etwa die Hälfte ohne Termin. „Keine handvoll“ der Besucher verlange nach Novavax. Auch das Interesse an der von der Ständigen Impfkommission für Menschen über 70 Jahren, Risikogruppen und medizinisches Personal empfohlenen vierten Impfung ist laut Verwaltung verhalten.

Impfstelle vier Tage pro Woche geöffnet

Termine in der Impfstelle der Stadt können unter Telefon 06233 89775 (montags bis freitags, 8.30 bis 12 Uhr) oder im Netz unter www.impftermin.rlp.de vereinbart werden, sind aber keine Voraussetzung. Minderjährige bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 reicht eine Einverständniserklärung. Ein Dokument wie Personalausweis oder Pass ist mitzubringen. Öffnungszeiten: dienstags, 9 bis 15 Uhr, mittwochs, 13 bis 19 Uhr, freitags, 14 bis 20 Uhr, und Samstag, 9 bis 15 Uhr. Familienimpftage gibt es jeweils am ersten Samstag im Monat.