Anders als in anderen Impfzentren bundesweit werden in Frankenthal absehbar keine Impfstoffe auf Lager entsorgt werden müssen, weil sie abgelaufen sind. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, werde die Bestellung in der Impfstelle Frankenthal so geplant, dass es bisher keine Probleme mit dem Verfallsdatum gab. Außerdem arbeite man eng mit anderen Impfzentren zusammen und tauschen gegebenenfalls Vakzine untereinander aus. Auch in Frankenthal hat die Nachfrage nach der Corona-Schutzimpfung stark nachgelassen. Pro Öffnungstag werden laut Verwaltung im Moment in der Mörscher Straße 139 rund 40 Menschen geimpft. Man beobachte allerdings aktuell einen Anstieg der Booster-Impfungen für Über-70-Jährige. Die Impfstelle aufzugeben sei derzeit nicht geplant, die aktuellen Öffnungszeiten (Dienstag, 9 bis 12 Uhr, Mittwoch, 14 bis 18 Uhr, Freitag 16 bis 20 Uhr, und Samstag, 9 bis 15 Uhr) sollen zunächst bestehen bleiben, könnten aber – bei sinkender Nachfrage eingeschränkt werden.