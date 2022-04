22 Beschäftigte des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (EWF) sind 2021 an Corona erkrankt. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres sind aufgrund des rasanten Anstiegs der Inzidenz bereits 30 Fälle bekannt geworden, was bei durchschnittlich 212 Mitarbeitenden einer Ausfallquote von 14,2 Prozent entspricht. Diese Zahlen nannte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Die Krankheitsdauer bewege sich je nach Einzelfall zwischen sieben und 14 Tagen. Aufgrund dieser Ausfälle könnten Arbeiten nicht ausgeführt werden, sodass es zu Verzögerungen komme. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des EWF stellen sich diesen Herausforderungen und versuchen alles, dass insbesondere der Müll rechtzeitig abgefahren wird“, betonte Knöppel.

Keine Ausfälle bei Bestattungen

Zurückgestellt wurden wegen Corona nicht termingebundene Pflege- und Wartungsarbeiten an Gerätschaften, einige Werkstattaufträge sowie Pflegemaßnahmen auf dem Friedhof. Das teilt die EWF-Betriebsleiterin Astrid Anders auf Nachfrage mit. Außerdem mussten einige Sperrmülltermine gestreckt werden. Keine Ausfälle gab es bei Bestattungen und Müllentsorgung, betont Anders. Laut der EWF-Betriebsleiterin hat sich die Lage inzwischen wieder entspannt, die Arbeiten seien nachgeholt worden.