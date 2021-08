Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 61,5 (Stand: Sonntag, 11.10 Uhr) liegt Frankenthal landesweit an der Spitze. 43 Menschen waren am Sonntag nach Auskunft des Landesuntersuchungsamts in Koblenz mit dem Corona-Virus infiziert. Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Während es bei den Über-60-Jährigen 6,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den zurückliegenden sieben Tagen gab, waren es bei den Unter-20-Jährigen 75,6. In der großen Gruppe der 20- bis 59-Jährigen lag die Inzidenz bei 87,8. Diese Diskrepanz zeigt sich landesweit in den meisten Kommunen.