Zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie erhält die Stadt Frankenthal 609.000 Euro aus Mainz. Das teilt der Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD, Lambsheim) mit. Kommunen in Rheinland-Pfalz würden pro Einwohner 12,50 Euro ausgezahlt. Insgesamt fließen laut Haller 51,2 Millionen Euro an die Kreise und kreisfreien Städte im Land. Kommunen hätten während der Pandemie Herausragendes geleistet. Die Bewältigung der Krisen und ihrer Folgen sei teils mit spürbaren Mehrausgaben verbunden gewesen. Ausgezahlt werden die Gelder über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung. Bereits 2020 habe die Landesregierung eine Sonderzahlung von 102,4 Millionen Euro an Kreis und kreisfreie Städte geleistet. Frankenthal hatte damals laut Haller einen Zuschuss von rund 1,2 Millionen Euro erhalten.