Was die Verbreitung des Coronavirus anbelangt, stehen die Zeichen in Frankenthal und Umgebung weiter auf Entspannung. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Wochen kontinuierlich gesunken. Belief sich diese am 6. Mai noch auf einen Wert von 371,2, fiel sie am vergangenen Freitag sogar unter die 100er-Marke. Die aktuelle Rate für die Stadt wird vom Land mit 63,6 angegeben (Stand Montag, 14.10 Uhr). Diese Entwicklung zeichnet sich auch in den angrenzenden Landkreisen ab, wo die Anzahl der gemeldeten Infektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner inzwischen auf 106,0 (Kreis Bad Dürkheim) und 185,7 (Rhein-Pfalz-Kreis) gesunken ist. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung wurden für Frankenthal zuletzt im April gemeldet. Seit dem 27. April ist zu den 88 Verstorbenen seit Ausbruch der Pandemie kein weiterer hinzugekommen. Auch im Kreis Bad Dürkheim (220) und im Rhein-Pfalz-Kreis (285) gab es keinen stärkeren Anstieg mehr. Hier sind im Mai drei beziehungsweise vier Menschen mit dem Coronavirus gestorben.